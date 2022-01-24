Центральный банк аккредитовал в Узбекистане представительство российского «Газпромбанка», сообщила пресс-служба регулятора.

«Представительство создано в целях установления, поддержания и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию международного бизнеса банка в Узбекистане, а также поддержания инициатив и проектов, реализуемых банком в Узбекистане», — говорится в сообщении.

«Газпромбанк» входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объёмным показателям, а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы, сообщается на его сайте.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики — газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом.

Среди крупнейших проектов, реализованных в Узбекистане при финансировании «Газпромбанка», — завод по производству синтетического жидкого топлива из газа Uzbekistan GTL