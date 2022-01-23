Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил, что уходит в отставку. Заявление опубликовано на его сайте.

Армен Саркисян стал четвёртым президентом Армении весной 2018 года. Физик по образованию, он работал послом Армении в разных странах, в 1996—1997 годах был премьер-министром страны.

«В начале 1990-х годов вследствие крупных геополитических изменений нашему народу представилась величайшая возможность создать своё независимое государство. Наша миссия была не в том, чтобы один флаг заменить на другой, а в том, чтобы построить страну, которая, спустя века, вновь обеспечит безопасность, прогресс и процветание армян», — говорится в заявлении.

«Воодушевлённый такой исторической возможностью, я, как и многие мои соотечественники, посвятил себя этой миссии… Именно это было моим главным стимулом согласиться на предложение занять должность президента Армении. Приняв это важное решение, я исходил из сделанного мне предложения, согласно которому новый президентский институт будет иметь инструменты и возможности, чтобы влиять на внешнеполитическую и экономическую, инвестиционную политику, на отношения с диаспорой, а также на продвижение общенациональных интересов на международной арене и формирование новой научно-образовательной и высокотехнологической среды. Через некоторое время произошли события апреля-мая 2018 года (революция, в результате которой к власти пришел действующий премьер-министр Никол Пашинян — ред.)», — отметил Армен Саркисян.

На вопрос, почему он не подал в отставку в тот момент, он ответил: «По причине той ответственности, которую я принял на себя, вступая в должность президента республики. Я был обязан сделать всё от меня зависевшее, чтобы исключить дальнейшее углубление внутреннего раскола, возможные столкновения, которые могли привести к чрезвычайно негативным последствиям. Я также стремился поставить накопленные мною, благодаря многолетней работе, авторитет, связи и свой международный политический и экономический потенциал на службу строительству сильной и стабильной государственности».

«Почему президент не смог повлиять на те политические события, которые привели нас к нынешнему общенациональному кризису?» — спросил он и сам дал ответ: «Недостаток соответствующих инструментов, инструментов, которыми любого государственного чиновника наделяет исключительно один документ — Конституция. Именно в действующем Основном законе скрыты корни некоторых наших проблем».

«У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президент вынужден быть гарантом государственности, фактически не имея никаких реальных инструментов. Конституция также предполагает превосходство одного института над другим, создаёт препятствия для участия в управлении государственными институтами исторической Родины известных специалистов диаспоры и т. д. », — отметил Армен Саркисян.

«Мы — парламентская республика по форме, но не по содержанию. Смысл и цель моего предложения была не в том, чтобы перейти от одной формы правления к другой (от парламентской — к полупрезидентской или президентской), а создание государственной системы, основанной на сдержках и противовесах. Без этого трудно говорить о значительных достижениях, поскольку прогресса и успеха можно достичь лишь в условиях предсказуемой и гармоничной системы», — подчеркнул он.

Он выразил надежду, что комиссия по конституционным изменениям сможет внедрить эти изменения, и «следующий президент и президентский институт смогут работать в более сбалансированной и систематизированной среде».

«Я очень долго думал и решил, после того, как активно работал около четырёх лет, подать в отставку с должности президента республики. Это решение совершенно не эмоционально и исходит из определённой логики. Президент не имеет необходимых инструментов в нынешние сложные для страны и нации времена повлиять на фундаментальные процессы внутренней и внешней политики. На этом сложном для нашего государства этапе, когда необходимо всенародное единство, президентский институт не должен становиться мишенью для сплетен и теории заговоров, тем самым отвлекая внимание общественности от важнейших проблем», — отметил Армен Саркисян.

«Сегодня, как никогда, необходимы осмысленные, глубоко продуманные, взвешенные и содержательные действия. Иначе мы, армянство всего мира, не достигнем цели нашей миссии и окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибиться», — заключил он.