Трубочки из лаваша с картофелем





Румяные и хрустящие трубочки с картофелем подойдут в качестве лёгкого перекуса или быстрого завтрака для всей семьи.

Быстрые пирожки из лаваша с ветчиной и сыром

Пирожки из лаваша делаются быстро и просто, что подходит для тех, кто готовит утром завтраки для всей семьи.

Пицца на лаваше

Пицца из лаваша готовится очень легко, что также подходит для приготовления завтрака или быстрого перекуса.

Рулет из лаваша с курицей





На приготовление рулета из лаваша с куриной грудкой уйдёт совсем немного времени. К тому же это отличный вариант для тех, кто следит за своей фигурой.

Трубочки из лаваша с курицей

Ещё один отличный вариант для быстрого блюда из лаваша — трубочки с курицей.

Запеканка из лаваша

Запеканка из лаваша станет отличным решением для завтрака или ужина. Это аппетитное и простое в приготовлении блюдо обязательно выручит вас, если времени на готовку практически нет, но хочется удивить своих близких чем-то вкусным.