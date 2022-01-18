На платформе «Здоровый образ жизни» (1hls.uz) изменилась система поощрения граждан за ходьбу, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта.

С 16 января прекращена выплата по 3000 сумов каждому пользователю, прошедшему 10 тысяч шагов за день. При этом граждане, которые заработали деньги на прохождении 10 тысяч шагов до 15 января, могут рассчитывать на полную оплату накопленных на электронном кошелке сумм.

Теперь для активных участников вводятся розыгрыши призов. Среди пользователей, прошедших ежедневно требуемое количество шагов, каждую неделю будут разыгрываться 1000 велосипедов и главный приз — 100 млн сумов.

Победителей будут определять случайным образом в прямом эфире телеканала «Спорт».

Для обеспечения прозрачности при определении победителей создан Общественный наблюдательный совет, в который вошли IT-специалисты, общественные деятели, блогеры и журналисты.

По данным блогера и юриста Хушнудбека Худайбердиева, главой совета станет депутат Расул Кушербаев. Его заместителями будут сам Худайбердиев, а также Никита Макаренко.

Платформа «Здоровый образ жизни» (1hls.uz) была создана согласно указу президента Узбекистана от октября 2020 года для популяризации ходьбы и бега. Граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получали на электронный кошелек 3000 сумов. При этом раз в месяц пользователь, прошедший наибольшее расстояние в районе (городе) получал 300 тысяч сумов, в регионе — 500 тысяч, а лидер по шагам на республиканском уровне — 1 миллион сумов.

9 ноября на совещании по вопросам предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что число пользователей платформы «Здоровый образ жизни» достигло 600 тысяч человек, которым за ходьбу в общей сложности выплачено 18 млрд сумов.

До 2022 года выплата платежей за ходьбу финансировалась за счёт специального сбора с производителей вредных продуктов — алкоголя и сигарет. С 1 января деньги в полном объёме выплачиваются за счёт государственного бюджета. В госбюджете 2022 года на эти цели заложено 60 млрд сумов.