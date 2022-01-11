Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента страны, перечислил необходимые стране реформы с учетом январского кризиса.

Глава государства анонсировал кардинальную реорганизацию системы обеспечения национальной безопасности.

Командованию силовых структур поручено незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения. Будет увеличена численность подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии, увеличена оплата труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов. Запланировано создание командования Сил специальных операций армии.

Президент также получил реализовать комплекс мер по противодействию религиозному экстремизму, не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

«Трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов, — признал Касым-Жомарт Токаев. — Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах».

«Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены, — подчеркнул президент. — Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны».

Много вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки, отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: „друзьям все, остальным — по закону“. По сути, данная система еще более усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ», — подчеркнул он.

К примеру, Банк развития Казахстана, сказал президент, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. «Мы знаем всех пофамильно, — отметил он. — Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства».

Правительству было поручено перестроить деятельность банка и пересмотреть процедур предоставления государственной поддержки, сделав их прозрачными и понятными.

Президент также подставил под сомнение эффективность общественного фонда «Самрук-Казына». «Жалобы приходят регулярно. Важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по госзакупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок фонда „Самрук-Казына“ и иных нацкомпаний», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поручил правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения им частной компанией «Оператор РОП». Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах, подчеркнул глава государства.

«Еще один вопрос, который сильно волнует, если не сказать, раздражает, нашу общественность, особенно жителей столицы, — это строительство LRT (линия для легкорельсового транспорта — ред.) — отметил глава государства. — Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны. Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами».

«Проект изначально был ошибочным, это надо признать. Причем это проект с сильным запахом коррупции, — заявил Касым-Жомарт Токаев. — Теперь нужно принять оптимальное решение, потому что простой снос означает потерю времени и денег. У нас нет иного выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта».

Президент во время выступления объявил пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов, отметив, что считает их «вполне достаточными». Административным госслужащим и бюджетникам при этом заработные платы продолжат поднимать по мере роста возможностей бюджета.

Нужна планомерная работа по снижению инфляции, заявил глава государства. Целевой коридор — 3−4% к 2025 году. Правительству совместно с Национальным банком и Палатой «Атамекен» поручено разработать комплекс мер по контролю инфляции, включающий меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной политики.

Касым-Жомарт Токаев остановился и на межрегиональных диспропорциях: «Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно. Диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений. Последние события показали острую проблему с занятостью в западных и южных регионах. Там высока рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест».

«Системная индустриализация, содействие МСБ, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом. Образованные граждане более конкурентны в масштабах страны, имеют больше шансов на успех и достойную жизнь», — подчеркнул он, поручив правительству разработать для этих регионов отдельные направления в рамках программ «Ауыл — Ел бесігі», «Дорожной карты бизнеса» и других.

Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу, подчеркнул президент, добавив, что нужно также упростить порядок «выхода» из государственной службы.

«Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться, хотя, что касается государственного аппарата, институциональная память чиновников имеет очень большое значение. Нельзя просто так, «чохом», заменять всех чиновников на молодых, — сказал он.

Президент также поручил правительству в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Кроме того, правительство должно обеспечить своевременное принятие Социального кодекса. В рамках этого документа социальную политику предполагается адаптировать под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем.

Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, строить спортивные объекты для детей, содействовать способной молодежи, поддерживать культуру и семьи погибших полицейских и военнослужащих.

«Это не фонд президента, правительства или какого-либо другого государственного органа. Это фонд всех казахстанцев, народный фонд, — подчеркнул глава государств. -

Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный и ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой».

Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников.

«Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные, я подчеркиваю, регулярные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса. Благодаря первому президенту стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени».

В целом, назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом, сказал Касым-Жомарт Токаев. «Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации. Это моя принципиальная позиция», — заключил он.