16 января примерно в 03:20 в дежурную часть Яшнабадского района Ташкента поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По данным ГУВД столицы, Ё. Р. (2005 года рождения) без водительского удостоверения и доверенности на автомобиле Spark превысил скорость и въехал в железную ограду на обочине дороги.

В результате аварии водитель и пассажир — А. Э. (2008) скончались на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).