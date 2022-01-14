15−16 января на территорию Узбекистана через Туркменистан ожидается вынос тёплого и влажного воздуха с районов Ирана с последующим вторжением относительно холодной воздушной массы с Поволжья, сообщила пресс-служба Узгидромета.

15−16 января местами по стране ожидается усиление ветра:

по Каракалпакстану, Хорезмской, Ташкентской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям — до 17−22 м/с;

Каракалпакстану, Хорезмской, Ташкентской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям — до 17−22 м/с; по Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Джизакской областям — до 17−22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с.

По Сурхандарьинской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областям 18 января ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.

15−18 января по территории страны временами пройдут дожди, в горах осадки (дождь, снег), местами сильные.