В Национальном центре управления обороной 13 января состоялось расширенное заседание Совета безопасности под председательством верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие члены Совета безопасности, командный состав Вооруженных Сил и руководители военно-административных секторов.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Узбекистана. В начале заседания глава нашего государства поздравил всех военнослужащих и ветеранов с праздником.

В ходе заседания проанализированы итоги деятельности Вооруженных сил и военно-административных секторов в 2021 году и определены приоритетные задачи на перспективу.





Как отмечалось на заседании, в Узбекистане расширяются возможности боевых подразделений. Внедряется новая система охраны государственной границы.

Президент акцентировал внимание на вопросах подготовки кадров и внедрения передовых методик. Он указал на необходимость повышения квалификации военных преподавателей и превращения Академии Вооруженных сил в центр военной науки.

Глава государства поставил задачу эффективно интегрировать в систему военного образования и научной деятельности недавно созданный Институт военного наследия и современных исследований.

Обеспечение Вооруженных сил современным вооружением и военной техникой, модернизация имеющихся также будут одним из приоритетных направлений в области военного строительства.

Президент поручил принять концептуальную программу развития Вооруженных сил в 2022—2026 годах исходя из этих целей и характера современных угроз.

Верховный главнокомандующий также дал указание вывести деятельность Генерального штаба Вооруженных сил на качественно новый уровень, усилить систему противовоздушной обороны.

В нынешней обстановке усиления угроз в мировом информационном пространстве возрастает актуальность обеспечения информационной безопасности, защиты молодежи от чуждых идей, психологической подготовки военнослужащих и укрепления боевого духа, подчеркивалось на заседании.





Президент отметил, что командный состав должен совершенствовать навыки планирования современных операций, рационального управления войсками, эффективного применения имеющихся сил и средств.

Важно создать резерв перспективных кадров на руководящие и командные должности, поэтапно готовить и назначать на эти должности на конкурсной основе, подчеркнул он.

В современных условиях возросшей динамики и появления новых методов ведения боевых действий успех во многом зависит от действий малых подразделений, возглавляемых командирами-сержантами, говорилось на совещании. В этой связи президент поставил задачу коренным образом усовершенствовать систему подготовки сержантов-инструкторов для Вооруженных сил.

Глава государства также поставил задачи по положительному решению обращений населения, совершенствованию социальной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры на местах, обеспечению изобилия на рынке и стабильности цен.

«Обеспечение безопасности, мира и спокойствия нашего народа остается главным приоритетом сегодня, останется таковым и в дальнейшем. Потому что только мир и спокойствие являются главной гарантией всестороннего развития нашей страны. Новый, 2022 год должен стать решающим во всех сферах, в том числе и в Вооруженных силах», — сказал президент.

На заседании выступили члены Совета безопасности, руководители военно-административных секторов. Определены меры по укреплению обороноспособности страны.