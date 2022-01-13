Военно-патриотический парад с участием более 1200 представителей силовых структур и коллективов военных оркестров прошел в Ташкенте 13 января. Шествие посвящено 30-летию Вооружённых сил Узбекистана и Дню защитников Родины (14 января).

В 10:00 утра колонна марширующих военных стартовала от дворца искусств «Туркистон». Маршрут протяжённостью 3400 м пролегал по проспекту Навои и улицам Шарафа Рашидова и Ислама Каримова. Движение автотранспорта во время шествия было ограничено.

Парад завершился на площади Дружбы народов, где в 11:00 начался концерт с участием военных оркестров, военных ансамблей и артистов.

На площади перед дворцом открылась выставка военной техники. Среди экспонатов — отечественные бронемашины Qalqon и Aksum, российские бронеавтомобили семейства «Тайфун», БТРы, турецкие Ejder, артиллерийские установки «Град», а также зенитные установки. Здесь же представлена спецтехника МЧС, пожарной службы, Погранвойск СГБ.

Выставка продлится до 15 января, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

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