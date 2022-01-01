1 января примерно в 00:45 недалеко от столичного торгового центра «Самарканд дарвоза» на проезжей части улицы во время празднования Нового года неизвестные, решив устроить фейерверк, подожгли огнетушитель. В результате устройство взорвалось. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что при взрыве серьёзные ранения получило три человека, снимавшие происходящее на телефоны. Это М. С. 1997 года рождения (диагноз: повреждение мягких тканей живота), М. А. 1999 г. р. (рваная рана в области голени и пятки) и Х. Н. 2006 г. р. (рваная, размозжённая рана правой стопы, неполная ампутация пальцев ноги).

Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей людей, которые подожгли огнетушитель.

Отметим, что в Ташкенте до самого утра запускались фейерверки, несмотря на то, что в Узбекистане запрещены продажа и использование пиротехнических изделий.