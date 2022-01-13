В среду в Узбекистане было выявлено 714 новых случая коронавируса, что на 110 больше, чем днём ранее (604), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Суточный прирост увеличивается пятый день подряд.

Общее количество случаев, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, достигло 202473.

Большинство новых случаев 12 января было выявлено в Ташкенте — 387, Ташкентской области — 109, Джизакской области — 51 и Самаркандской области — 39.

За день также было зарегистрировано 3 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1508.