Президент Шавкат Мирзиёев 10 января рассмотрел предложения по внедрению государственно-частного партнёрства (ГЧП) в газостранспортной системе Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня более половины газопроводов в стране — 45 тысяч км — находятся в эксплуатации более 30 лет. В результате износа потери в них превышают 20%, отмечалось на презентации.

В Джизаке система газоснабжения включает в себя 767 км газопроводов, 6 газораспределительных станций и более 1600 газораспределительных пунктов. Для города разработан пилотный проект модернизации системы на основе международных стандартов и с привлечением прямых инвестиций.

Проект внедрения механизма ГЧП в газотранспортной системе Джизака, планируемый совместно с компанией Aksa Doğalgaz. Фото: «Узбекистан 24».

В рамках проекта ГЧП, который был разработан совместно с турецкой Aksa Doğalgaz, планируется демонтаж всех 767 км старого металлического трубопровода и прокладка более 1500 км нового газопровода из полиэтилена.

Предусмотрено также сокращение количества газораспределительных станций с 6 до 2 и газораспределительных пунктов высокого давления — с 94 до 20, от ГРП среднего и низкого давления откажутся (сейчас их число составляет 1576).

Кроме того, ожидается переход с трёхступенчатой на двухступенчатую схему газоснабжения. В результате нынешние потери в городской системе газоснабжения объёмом 115,8 млн кубометров будут практически устранены — они должны снизиться с 22% до 0,1%.

Сравнение работы компаний «Узтрансгаз» и «Худудгазтаъминот» и турецких Botas и Aksa Doğalgaz. В Aksa работают 3 тысячи сотрудников против 19 тысяч у «Худудгазтаъминот», используется в 115 раз меньше ГРП (719 против 83,1 тысячи) и в 2,7 раза меньше ГРС (148 против 404) при одинаковой протяжённости сети (32 тысячи км). Более того, турецкая компания обслуживает больше абонентов и среди населения, и среди предприятий. Кадр «Узбекистан 24».

Президент обратил особое внимание на результативность проекта и указал на необходимость ускорения его реализации. Дано поручение реализовать аналогичный проект одновременно в городе Гулистане Сырдарьинской области, а затем и в других регионах. Это должно помочь упорядочить систему распределения и учёта газа, обеспечив стабильное и надлежащее снабжение населения.

В ходе презентации был представлен сравнительный анализ газотранспортной системы Узбекистана и Турции, а также работы компаний по производству и транспортировке газа.

Председатель правления компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов сообщил, что проект будет реализован в партнёрстве с компаниями из Турции и других стран.

На презентации были представлены варианты расчётов на 20 лет в рамках проекта ГЧП с Aksa Doğalgaz. Первый вариант предусматривает, что «Узтрансгаз» будет поставлять природный газ «Худудгазтаъминот», которая будет доставлять его населению через Aksa. Население будет платить «Худудгазтаъминот», который будет выплачивать деньги «Узтрансгазу» за газ и Aksa — за услуги по распределению газа.

Второй вариант исключает «Худудгазтаъминот» при распределении газа. «Узтрансгаз» будет получать деньги за газ от населения и платить за услуги по распределению топлива напрямую Aksa.





Кроме того, были представлены финансовые и экономические показатели проекта ГЧП. Средний тариф на услуги распределения газа от Aksa составит 7,43 цента, а от узбекской компании — 3,89 цента.

Aksa Doğalgaz — крупнейшая частная компания по распределению природного газа в Турции. В 2020 году на неё пришлось 20,4% общей протяжённости газотранспортной сети и 22,9% всего природного газа, распределяемого в Турции.