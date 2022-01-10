10 января с 10:00 до 18:00 в некоторых частях двух районов Ташкента в связи с ремонтными работами приостановлена подача газа, сообщила пресс-служба филиала газоснабжения Hududgaz Poytaxt.

В Яшнабадском районе запланированы работы по устранению утечек газа на подземном газопроводе среднего давления (57 мм) на 3-м проезде улицы Мумтоз и газопроводе среднего давления (50 мм) на улице Оханграбо. Подача газа приостановлена на улицах Мумтоз, Уйсозлар, Оханграбо, Чашма, Шавката, Садаф, Чарос, Мулоим, Табибий и Табассум.

В Чиланзарском районе намечен перенос газопровода низкого давления (57 мм) в квартале 20А в другое место. До 18:00 прекращена подача газа в восьми многоквартирных домах и двум оптовым потребителям.