Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января вновь выступил с обращением к народу. Его транслировал государственный канал Хабар 24.

«Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — заявил глава государства.

«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем, — отметил Касым-Жомарт Токаев. — Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?»

«Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами — как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что контингент Организации Договора коллективной безопасности прибыл в Казахстан на краткосрочный период для реализации функций прикрытия и обеспечения. Президент Казахстана выразил благодарность главам стран-участниц ОДКБ, в особенности президенту России, а также председателю КНР, президентам Узбекистана и Турции и руководителям ООН и других международных организаций.

«Демократия — это не вседозволенность и тем более не подстрекательство к противоправным действиям, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. — Как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. В Алматы от рук бандитов, террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих».

Президент Казахстана напомнил, что законодательство страны предусматривает не разрешительный, а уведомительный порядок проведения митингов. Однако, отметил он, отдельные так называемые правозащитники и активисты «ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться, когда захотят, и болтать, что захотят».

«Из-за противоправных действий этих горе-активистов от основной задачи по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям. Из-за этих активистов, так сказать, зауживается интернет, из-за чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса», — сказал глава государства.

«Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушении правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего народа», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«Мы будем жёстко реагировать на все акты правового вандализма. Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности», — сказал президент.

Глава государства отметил, что правительству предстоит «разбор полётов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии. «Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займёмся в срочном порядке», — отметил он.

«Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку спящих ячеек боевиков, — заявил глава Казахстана. — Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие чёткого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость».

Помимо боевиков, продолжил он, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, использующие дезинформацию или фейки и способные к манипуляциям настроениями людей.

«Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться Комитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил, что в связи со стабилизацией обстановки принял решение включить интернет «в отдельных регионах страны на определённое время».

«Но предупреждаю, что свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов», — подчеркнул президент.

«Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся — будет уничтожен», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что впереди — большая работа по извлечению уроков пережитой трагедии, в том числе с социально-экономической точки зрения, и анонсировал новые решения правительства, которые планирует огласить 11 января в Мажилисе.

«Сейчас же хочу сказать вам, уважаемые соотечественники, что горжусь вами. Слова благодарности высказываю тем гражданам Казахстана, которые в эти дни сохраняли спокойствие, прилагали усилия для обеспечения стабильности и общественного порядка. Несмотря на провокации, деструктивные призывы, вы сохранили верность закону и своей стране», — сказал глава государства. Президент также поблагодарил жителей регионов, где протесты проходили мирно.

«Все требования, выражавшиеся в мирной форме, мы услышали. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социальным проблемам. Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения», — сказал он в заключение.