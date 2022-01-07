Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января вновь выступил с обращением к народу. Его транслировал государственный канал Хабар 24.
«Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — заявил глава государства.
«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем, — отметил Касым-Жомарт Токаев. — Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?»
«Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами — как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи», — подчеркнул президент.
Он напомнил, что контингент Организации Договора коллективной безопасности прибыл в Казахстан на краткосрочный период для реализации функций прикрытия и обеспечения. Президент Казахстана выразил благодарность главам стран-участниц ОДКБ, в особенности президенту России, а также председателю КНР, президентам Узбекистана и Турции и руководителям ООН и других международных организаций.
«Демократия — это не вседозволенность и тем более не подстрекательство к противоправным действиям, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. — Как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. В Алматы от рук бандитов, террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих».
Президент Казахстана напомнил, что законодательство страны предусматривает не разрешительный, а уведомительный порядок проведения митингов. Однако, отметил он, отдельные так называемые правозащитники и активисты «ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться, когда захотят, и болтать, что захотят».
«Из-за противоправных действий этих горе-активистов от основной задачи по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям. Из-за этих активистов, так сказать, зауживается интернет, из-за чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса», — сказал глава государства.
«Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушении правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего народа», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
«Мы будем жёстко реагировать на все акты правового вандализма. Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности», — сказал президент.
Глава государства отметил, что правительству предстоит «разбор полётов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии. «Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займёмся в срочном порядке», — отметил он.
«Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку спящих ячеек боевиков, — заявил глава Казахстана. — Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие чёткого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость».
Помимо боевиков, продолжил он, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, использующие дезинформацию или фейки и способные к манипуляциям настроениями людей.
«Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться Комитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также сообщил, что в связи со стабилизацией обстановки принял решение включить интернет «в отдельных регионах страны на определённое время».
«Но предупреждаю, что свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов», — подчеркнул президент.
«Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся — будет уничтожен», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что впереди — большая работа по извлечению уроков пережитой трагедии, в том числе с социально-экономической точки зрения, и анонсировал новые решения правительства, которые планирует огласить 11 января в Мажилисе.
«Сейчас же хочу сказать вам, уважаемые соотечественники, что горжусь вами. Слова благодарности высказываю тем гражданам Казахстана, которые в эти дни сохраняли спокойствие, прилагали усилия для обеспечения стабильности и общественного порядка. Несмотря на провокации, деструктивные призывы, вы сохранили верность закону и своей стране», — сказал глава государства. Президент также поблагодарил жителей регионов, где протесты проходили мирно.
«Все требования, выражавшиеся в мирной форме, мы услышали. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социальным проблемам. Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения», — сказал он в заключение.
Fast Bmv
Мирный протест, без создания неудобств другим жителям это очень хорошо. Но когда уже находят обезглавленных тел полицейских, на машинах привозят куча оружие и оставляют на площади, чтобы молодёжь взял и стрелял по военным, грабят магазины, супермаркеты и избивают медиков из-за того, что они спасают жизни людей.. это уже не демократия! Согласен с Президентом Казахстана, стрелять на поражение таких бандитов! Ровно год назад в США, толпа людей захватили здание Сената США. Они (граждане США) избили полицейских там, разбили двери и окна и зашли внутрь. По ютуб и фейсбуку говорили, что таким образом они протестуют против Сената и то что они делают это свобода и демократия так как выборы у них были фальсифицированы. И угадайте как повели себя власти США??? Почти все канали США и почти все политики назвали этих людей террористами и ФБР США по одному находят всех тех кто присутствовал там, их судят, позорят по СМИ, они теряют свои работы, даже семьи и многие из них плачут и просят прощение за то что тот день они незаконно зашли внутрь здание Сената США. а в Алматы захватывали оружие и убивали военных. а как там во Франции полиция Парижа действовала против протестантов в жилетиках молчу.. мне жаль что люди погибли, много не винных людей.. Власти пошли на встречу, снизили цены на газ и Правительство ушло в отставку, а то что после этого все равно выходить на протесты, уже требовать больше и больше потом так захватывать правительственные здание, ну нету оправдание.
Renat Akchurin
Вначале казался адекватным человеком, все-таки дипломат, работал зарубежом, знает языки, образован. Думалось, пересидит Елбасы и будет проводить собственную политику.
А по сути, такой же второй Елбасы, теперь взявший власть в свои руки и несущий чушь про “террористов“. Народ — не террористы. В диктатурах постсовка все беды идут из зарубежа, а внутри только террористы, спонсируемые этими самыми забугорными “провокаторами“. Как же противно все это видеть, читать и слышать. Когда уже пойдет новая молодая кровь со свежими взглядами на высшие руководящие посты в постсоветских странах, которые будут не под влиянием / игом Китая и России. Доживем ли.
Александр Македонский
Всё правильно, с вооруженными людьми, разговор только с помощью оружия.
Александр Македонский
Renat Akchurin
Народ с оружием в руках, убивающий других, это именно террористы.