Президент Узбекистана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 7 января посетил военно-академический лицей «Темурбеклар мактаби» Службы государственной безопасности и Академию СГБ имени Амира Темура. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Военно-академические лицеи «Темурбеклар мактаби» были созданы в составе министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также СГБ и Национальной гвардии согласно постановлению президента от июня 2019 года о внедрении новой системы военно-патриотического воспитания подростков и подготовки кадров для Вооруженных сил и государственной службы.

Президент Шавкат Мирзиёев с главой СГБ Абдусаломом Азизовым.

В октябре 2020 года глава государства уже посещал этот лицей. В нём действуют пять кафедр: точных наук, общественно-гуманитарных наук, иностранных языков, психологии и воспитательной работы, а также профессионально-прикладной подготовки.

Лицей специализируется на углубленном изучении истории и иностранных языков. Здесь учатся 220 молодых людей, включая воспитанников детских домов. В текущем учебном году из 5600 абитуриентов были отобраны 100 человек.

На встрече с учащимися Шавкат Мирзиёев сказал: «Вы — крылья нового Узбекистана. Что делает эти крылья сильными? Знания! Вы должны знать в совершенстве минимум два-три языка, точные науки и нашу историю. В этой школе мы ввели и предмет психологии, хорошо изучите его. У вас есть все возможности».

Здесь же прошла беседа по видеоконференцсвязи с учащимися таких же лицеев Ташкента, Нукуса, Ферганы и Шахрисабза.





«Отмечалась необходимость проведения конкурса духовности среди учеников лицеев, написания научных комментариев к каждому уложению Амира Темура», — говорится в сообщении.

«В нашей стране ни один ребенок не останется без внимания, мы создаем условия для самореализации каждого. В будущем добьются успеха только те молодые люди, которые упорно работают над собой, не тратят свое время впустую и приобретают больше знаний. Величие приходит через целеустремленность, через труд», — отметил президент.

Лицей «Темурбеклар мактаби» построен рядом с Академией СГБ. Здесь студенты и учащиеся воспитываются в атмосфере братства и традициях наставничества, отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Шавкат Мирзиёев также ознакомился с условиями в Академии СГБ.