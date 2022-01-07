Банк «Ипак Йули» привлек кредитные средства в размере 50 млн долларов США от Нидерландского банка развития предпринимательства (FMO) для развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Узбекистане.

В рамках очередной программы сотрудничества выделенные кредитные средства представлены в мультивалютном виде. Это подразумевает, что кредитные ресурсы могут привлекаться как в долларах, так и в сумах.

«FMO рад еще раз отметить давние отношения с банком „Ипак Йули“ посредством нашей последней высокоэффективной сделки. Выделяемые кредитные средства будут использованы исключительно для финансирования соответствующих „зеленых“ проектов и для предпринимателей, не имеющих достаточного финансирования, таких как молодежь, женщины, сельскохозяйственные и микропредприниматели. Миссия банка „Ипак Йули“ полностью совпадает с нашими программами „Зеленое финансирование“ и „Сокращение неравенства“», — сказал Уиб-Ян де Рюйтер, директор по инвестициям FMO.

Благодаря подписанному соглашению банк планирует направить финансы на кредитование проектов в области МСБ, а также поддерживать проекты, направленные на повышение энергоэффективности, включая продвижение возобновляемых источников энергии. Кроме того, банком будут направлены средства для развития деятельности молодых предпринимателей, а также женщин-предпринимателей в стране.

«Данное соглашение является для нас еще одним значительным событием в рамках сотрудничества между нашими банками, способствуя экономическому развитию Узбекистана. Новые кредитные средства позволят банку „Ипак Йули“ развиваться и поспособствуют внесению весомого вклада в обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов страны среди частных предприятий. Также хотим отметить, что благодаря кредитным ресурсам банк содействует созданию новых рабочих мест на частных предприятиях, где руководителями являются молодые предприниматели и женщины-предприниматели», — отметил председатель правления банка «Ипак Йули» Саидаброр Сайдахмедов.

Сотрудничество банка «Ипак Йули» с FMO берет начало еще с 2013 года в рамках предоставленной кредитной линии в размере 13 млн долларов США для развития МСБ и поддержки частного предпринимательства в Узбекистане. В последующие годы между банками подписаны еще четыре кредитных соглашения на общую сумму 78 млн долларов.

FMO — нидерландский банк развития предпринимательства. Являясь одним из ведущих инвесторов, FMO поддерживает устойчивый рост частного сектора в развивающихся странах и на развивающихся рынках путем инвестирования в амбициозные проекты и предпринимателей.

FMO считает, что сильный частный сектор ведет к экономическому и социальному развитию. Банк имеет 50-летний опыт работы в сфере предоставления людям возможностей для применения своих навыков и повышения качества жизни. FMO фокусируется на трех секторах, оказывающих большое влияние на развитие: финансовые институты, энергетика и агробизнес, продовольствие и вода. С портфелем в 9,3 млрд евро, охватывающим 85 стран, FMO является одним из крупных двусторонних банков развития частного сектора в мире.

Получить дополнительную информацию о FMO можно на сайте банка.

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