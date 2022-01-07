Основные задачи Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды будут обновлены с 1 февраля 2022 года в соответствии с постановлением президента Узбекистана о мерах по охране окружающей среды, подписанным 30 декабря 2021 года.

Согласно документу, в их число входит:

осуществление единой государственной политики в сфере экологии, охраны окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов, предупреждения негативного воздействия деятельности человека на природу;

обеспечение взаимодействия с общественностью и институтами гражданского общества в сфере охраны окружающей среды, оказание методической помощи и содействия общественному контролю, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

обеспечение охраны благоприятного экологического состояния окружающей среды, экологических систем, природных комплексов и объектов;

охрана растительного и животного мира, создание необходимых условий для сохранения, восстановления и развития видового разнообразия растительного и животного мира, целостности естественных сообществ и среды их обитания;

осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере обращения с отходами, создание системы сбора, транспортировки, утилизации, переработки и захоронения бытовых отходов с активным привлечением государственного и частного партнёрства;

установление государственного экологического контроля за соблюдением законодательства при охране и использовании атмосферного воздуха, земли, её недр, воды, лесов, растительного и животного мира, охраняемых природных территорий;

превращение направления экологии и охраны окружающей среды в сферу без коррупции, создание системы экологического воспитания, пропаганды и образования, оказание содействия деятельности научно-исследовательских институтов и высших образовательных учреждений.

Также документом упраздняется должность заместителя хокима области и района (города) по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства. Вместо нее вводится должность заместителя хокима по вопросам строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения.

Кроме того, упраздняется должность первого заместителя хокима Ташкента и его районов по вопросам архитектуры, капитального строительства, развития коммуникаций, вводится должность первого заместителя хокима по вопросам строительства, развития коммуникаций, экологии и озеленения.