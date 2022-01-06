АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк»), будучи одним из крупных банков страны, является активным участником в проводимых экономических реформах, участвует в реализации крупных инвестиционных и социальных проектов.

В 2021 году «Узнацбанк» провел масштабную работу по увеличению активов, формированию и рациональному использованию прочной ресурсной базы и внедрению политики эффективного управления рисками банка.

Цифры и факты

В 2021 году в рамках увеличения кредитования и оказания помощи предпринимателям «Узнацбанком» было направлено 11,9 трлн сумов на инвестиционные цели и 10 трлн сумов — на восстановление производственных мощностей в посткарантинный период и для пополнения оборотных средств хозяйствующих субъектов. В частности, в 2021 году на поддержку деятельности экспортеров выделено 5,4 трлн сумов кредитных средств. В результате валютные средства, поступившие от экспортеров в 2021 году, составили 725,8 млн долларов США.

Кроме того, в целях создания условий для использования преференций и льгот, предоставленных государством субъектам хозяйствования, в 2021 году 931 такому субъекту предоставлены поручительства и компенсации Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности на 1,6 трлн сумов.





По состоянию на 1 января 2022 года активы банка составили 89,9 трлн сумов (рост на 10 трлн сумов по сравнению с предыдущим годом), кредитный портфель составил 74 трлн сумов (рост на 8,4 трлн сумов), план чистой прибыли выполнен на 103%.

Реализованные проекты

С первых дней независимости надежной опорой правительства в преобразовании национальной экономики, создании благоприятного делового и инвестиционного климата стал именно АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». Финансирование инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для экономики страны, всегда было одним из приоритетов «Узнацбанка».

Основная часть данных инициатив реализована в таких отраслях экономики, как топливно-энергетический комплекс, текстильная промышленность, транспорт и связь, развитие коммунального хозяйства и другие.





В 2021 году банк выделил кредиты на финансирование более 50 крупных инвестиционных проектов и оказание финансовой поддержки стратегически важным предприятиям на общую сумму в эквиваленте 1,2 млрд долларов. В частности, были выделены средства на развитие следующих отраслей:

строительство — 305 млн долларов;

энергетическая отрасль — 295 млн долларов;

транспорт, связь и коммуникации — 293 млн долларов;

коммунальное хозяйство — 75 млн долларов;

текстильная промышленность — 62 млн долларов.

За счет выделенных «Узнацбанком» кредитов в 2021 году обеспечен ввод в эксплуатацию 19 крупных инвестиционных проектов и создано более 6500 рабочих мест. Речь идет о таких проектах, как:

приобретение нового самолета Boeing-787−8 для нужд АО Uzbekistan Airways;

строительство завода по выпуску цемента сухим способом мощностью до 3 млн тонн в год на базе АО «Ахангаранцемент» (создано 114 рабочих мест);

возведение агрологистического и торгового комплекса Food City Tashkent, включающего в себя рынок площадью 17,5 тысячи кв. м и кросс-докинг на 16,3 тысячи кв. м;

организация производства стиральных машин — до 1,1 млн штук и торговых холодильников — 75 тысяч штук в год на базе ООО TEXNOPARK.





Еще одним крупным проектом, финансируемым банком, является ООО Aroma-Kolor. Предприятие общей стоимостью 20,9 млрд сумов специализируется на производстве мясных продуктов и колбасных изделий.

Сфера услуг

В рамках освоения инвестиционных средств, поддержки сегмента сферы услуг и в соответствии с постановлением президента Узбекистана «О мерах по ускоренному развитию сферы услуг» от 11 мая 2021 года «Узнацбанком» реализуются проекты, направленные на совершенствование сферы услуг в регионах. Для этого привлечены средства Фонда реконструкции и развития Узбекистана на сумму 1 трлн 575 млрд сумов.

Привлеченные средства, исходя из экономического и социального потенциала регионов и потребностей населения, направляются в сферу услуг, которая включает в себя здравоохранение, торговлю и бытовое обслуживание, туризм и гостиничный бизнес, образование, транспорт, строительство и реконструкцию, IT-коммуникации, общественное питание и другие. Всего за счет предоставления льготных кредитов профинансировано 1824 перспективных проекта.





Одним из таких крупных инвестиционных проектов в сфере развития услуг, профинансированных банком, является объект «Организация торгово-развлекательного комплекса «Депо Mall» общей стоимостью 40 млн долларов.

На 2022 год определены три направления развития сферы услуг.

Первое — развитие сферы услуг в сельской местности, туризма в существующих исторических объектах и в горных районах, современных агросервисов на территориях с высокой урожайностью культур в сельском хозяйстве.

Второе — развитие современных рыночных услуг в средних и крупных городах и районах Узбекистана с населением более 300 тысяч человек.





Третье — развитие высокодоходных услуг в Ташкенте, Самарканде и Намангане, а также других видов услуг в других регионах, где расположены образовательные и медицинские учреждения, развитие современных торгово-развлекательных объектов.

По указанным направлениям дано поручение — в 2022 году увеличить объемы торговли и оказания услуг в 1,5 раза.

Более подробную информацию об успехах и достижениях «Узнацбанка» в 2021 году можно получить по ссылке.

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