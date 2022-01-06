В Самаркандской области задержан мужчина 1992 года рождения, подозреваемый в убийстве, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов

Инцидент произошел 31 декабря возле Дехканабадского рынка в Ургутском районе. Подозреваемый, по данным следствия, дважды ударил соседа железным топором в область головы и шеи.

Пострадавший был госпитализирован, но скончался 3 января.

Прокуратура Ургутского района возбудила уголовное дело по статье 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый заключен под стражу.