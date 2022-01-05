ISHONCH — это сеть магазинов бытовой техники и товаров для дома, которые можно приобрести в рассрочку. Первый магазин сети открылся в 2010 году в Фергане. На сегодняшний день общее количество филиалов, расположенных в 11 регионах, достигло юбилейной цифры — 50.





В сети магазинов ISHONCH вы найдете более 7000 наименований товаров. Среди них крупная и мелкая бытовая техника, смартфоны, планшеты, ноутбуки, мебель для офиса, дома и сада, спортивные товары, музыкальные инструменты, автомобильные аксессуары, детские товары и много другое.

За 2021 год сеть магазинов ISHONCH:

открыла 22 филиала в 10 регионах;

достигла юбилейной отметки в 50 филиалов;

создала более 1100 новых рабочих мест;

общее количество сотрудников превысило 3300 человек.





На конкурсе, проведенном Маркетинговой ассоциацией Узбекистана, по итогам потребительского голосования компания была удостоена премии «Бренд года» среди магазинов по продажам бытовой техники в кредит.

Участвуя в Ташкентском фестивале рекламы в пяти номинациях, сеть завоевала пять золотых наград по потребительскому выбору и две бронзовые награды по выбору экспертов.





Маркетинговой ассоциацией Узбекистана присвоен статус лидера регионального ритейла непродовольственных товаров.

На международном конкурсе EMBRAS 2021 ISHONCH стал лауреатом двух номинаций.





Большая часть магазинов ISHONCH открывается в небольших городах Узбекистана. Такой политики компания придерживается, желая дать жителям отдаленных городов возможность пользоваться всеми удобствами, которые предоставляются покупателям. Главное преимущество магазинов Ishonch — быстрая рассрочка, для оформления которой нужен только паспорт. Пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций предложены особые условия и скидки.

Предоставив возможность воплощения мечт населения в реальность в короткие сроки, компания поставила своей высшей целью развитие и повышение уровня жизни населения и идет вперед к своей цели.

Сеть магазинов ISHONCH в 2022 году планирует открыть около 20 новых филиалов и создать более 600 новых рабочих мест. При этом жители разных городов и районов не только получат больше возможностей для комфортной жизни, но и будут обеспечены рабочими местами.

Получить информацию о свободных вакансиях в компании ISHONCH и оставить свою анкету можно в Telegram-боте.

Телефон горячей линии: (+998) 73−515−22−22.

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