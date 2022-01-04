Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды с привлечением общественности и СМИ должен до 1 декабря 2022 года разработать и внести в Кабинет министров проект Экологического кодекса.

Соответствующее поручение содержится в постановление президента Узбекистана от 30 декабря 2021 года о мерах по охране окружающей среды. Документ распространило УзА.

Проект Экологического кодекса должен, в частности, предусматривать:

систематизацию и оптимизацию актов законодательства в сфере экологии;

повышение роли и усиление действенности общественного контроля в сфере охраны окружающей среды;

внедрение конкретных механизмов и системы стимулирования сохранения, восстановления и увеличения биоразнообразия;

права и обязательства государственных организаций и гражданв сфере охраны окружающей среды;

порядок осуществления видов экологического контроля и мониторинга, включая меры стимулирования «зеленой экономики»;

порядок проведения экологической экспертизы.

Напомним, намерения разработать проекты Кодекса о неправительственных организациях, Предпринимательского кодекса, Кодекса здравоохранения и Экологического кодекса были закреплены в Национальной стратегии по правам человека, принятой в июне 2020 года.