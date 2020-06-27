Президент Шавкат Мирзиёев указом от 22 июня утвердил Национальную стратегию Узбекистана по правам человека и «Дорожную карту» по ее реализации.

Проект стратегии был разработан в январе, о ее необходимости президент говорил на собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции.

В документе отмечается, что Узбекистан присоединился к более 80 международным документам по правам человека, в том числе 6 основным договорам и 4 факультативным протоколам ООН. Страна регулярно представляет в Совет по правам человека и договорные комитеты ООН национальные доклады по их выполнению.

Основными направлениями работы государственных органов и организаций, которые ответственны за выполнение норм этих документов, определены:

безусловное выполнение национальных планов действий («дорожных карт»), направленных на реализацию рекомендаций международных организаций по защите прав человека;

направленных на реализацию рекомендаций международных организаций по защите прав человека; выявление, анализ и устранение причин и условий, которые препятствуют выполнению этих рекомендаций, путем совершенствования законодательства;

которые препятствуют выполнению этих рекомендаций, путем совершенствования законодательства; сотрудничество с Общественной палатой при президенте и институтами гражданского общества.

Палатам Олий Мажлиса рекомендовано образовать Парламентскую комиссию по соблюдению международных обязательств в области прав человека, а также ежеквартально заслушивать отчеты руководителей министерств и ведомств о реализации стратегии и «Дорожной карты».

Указом учрежден нагрудный знак «Инсон хукуклари химояси учун» («За защиту прав человека»), который будет вручаться ежегодно в Международный день прав человека 10 декабря.

Один раз в два года будет проводиться Самаркандский форум по правам человека с участием представителей международных организаций, специалистов из зарубежных государств и почетных гостей.

«Дорожная карта» по реализации стратегии предусматривает 78 мероприятий по пяти направлениям. В частности, запланирована разработка к 2021 году проекта закона «О чрезвычайном положении». В нем будут прописаны нормы регулирования отношений, которые могут возникнуть при введении ЧП, а также гарантии прав физических и юридических лиц.

Кроме того, намечена разработка проектов законов «Об общественных мероприятиях», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», «О равном обращении и недискриминации», «О приватизации», «О трудовой миграции» и других.

Также планируется разработать проекты Кодекса о неправительственных организациях, Предпринимательского кодекса, Кодекса здравоохранения и Экологического кодекса, новых редакций Гражданского, Трудового и Жилищного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административной ответственности.

В Концепции социальной защиты населения, проект которой должен быть разработан к октябрю 2020 года, предусмотрено введение комплексной системы социальных пособий и расширение поддержки малообеспеченных семей. Планируется установить критерии для определения групп населения с низким уровнем дохода и пересмотреть критерии назначения пенсий, создав открытую и справедливую систему.

«Дорожной картой» также предусмотрена разработка проекта закона о наделении физических и юридических лиц правом внесения вопросов на рассмотрение Конституционного суда. Сейчас такое право имеют только палаты Олий Мажлиса, президент, спикер Законодательной палаты, председатель Сената и ряд других представителей государственной власти.