1 января примерно в 13:00 на автодороге М-39 «Термез — Ташкент» на территории Дехканадабского района Кашкадарьинской области произошло ДТП, в результате которого погибло пять человек. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

Водитель Cobalt 1990 года рождения в условиях дождя предположительно не рассчитал скорость движения, и машина врезалась в бетонное ограждение. В результате на месте погибли водитель и четверо пассажиров.

Несколькими днями ранее, 27 декабря в 19:00 на 25-м километре дороги «Нишан — Талимарджан» водитель Nexia сбил работника предприятия эксплуатации дорог Нишанского района, который скончался на месте.

Об обеих авариях УВД сообщило 3 января, комментируя появление информации об этом в социальных сетях.