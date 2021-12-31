Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал закон о поправках в законодательство, устанавливающих, что легковые автомобили и мототранспортные средства, используемые собственниками исключительно в личных целях, по общему правилу не подлежат техническому осмотру.

Техосмотр остаётся обязательным для коммерческого транспорта и личного транспорта, используемого в служебных целях, в том числе для оказания услуг такси.

Кроме того, техосмотр обязателен при продаже и постановке на учёт транспорта старше четырёх лет, а также при изменении конструкции или замене основного компонента транспортного средства.

Владельцы транспортных средств могут обратиться за прохождением техосмотра по своему желанию.

Отменить обязательный техосмотр в июне предложило МВД России. Государственная Дума приняла закон 22 декабря, он был одобрен Советом Федерации 24 декабря.