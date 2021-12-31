Впереди длинные праздничные выходные, и новогодняя акция Asia Alliance Bank расширяет горизонты.

Если вы хотите получать денежные переводы в любое время суток и иметь возможность менять валюту не выходя из дома, то можно открыть пластиковую карту в Asia Alliance Bank (Visa, MasterCard, Humo или Uzcard), конвертировать иностранную валюту в мобильном приложении ‎Alliance Mobile Banking в режиме 24/7 по выгодному курсу и снимать наличные во всех банкоматах банка без комиссии.

Онлайн-получение переводов по системам «Золотая Корона» и «Сбербанк-онлайн» через мобильное приложение работает в режиме 24/7.

Приложение Alliance Mobile Banking доступно в Google Play и App Store.

Сайт: aab.uz

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