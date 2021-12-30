По мере повышения запроса в обществе на широкое внедрение цифровых сервисов предъявляются более высокие требования к сетевым возможностям связи. Использование новых технологий, в том числе 5G, помогает операторам отвечать на вызовы нового времени и создавать фундамент для ценностного развития отрасли ИКТ и всего общества.





ZTE как один из ведущих мировых поставщиков телеком-оборудования активно участвовал в крупномасштабном строительстве сетей 5G в Китае, при этом оптимизируя основные продукты для зарубежных рынков и ключевых рыночных моделей.

В Узбекистане компания тесно сотрудничает с локальными операторами для проведения тестирований 5G. Так, в 2020 году ZTE совместно с Uzmobile протестировала работу 5GNR в диапазоне 3,5 GHZ для автономной и неавтономной архитектуры сети. Компании успешно протестировали максимальную пропускную способность на одного пользователя, показатели задержки и другие характеристики. Благодаря этому Uzmobile стал одним из первых операторов в Узбекистане, завершивших тест 5GNR SA + NSA, а также 5GC.





Старший вице-президент ZTE Чжан Цзяньпэн рассказал, как ZTE помогает отраслевым партнерам ускорить цифровую трансформацию.

Как ZTE продвигает цифровую экономику в эпоху 5G

Сегодня цифровая трансформация для предприятий — это ключ к повышению их конкурентоспособности, и именно 5G стала движущей силой в этом процессе. ZTE была основана в 1985 году, а первый коммутатор компания выпустила в 1986 году. За ним последовали продукты SDR готовые в 2009 году. Как пионер Massive MIMO, ZTE получил признание на Всемирном мобильном конгрессе за свои инновации и теперь выступает одним из ключевых игроков отрасли, чье комплексное решение для 5G ускоряет цифровую трансформацию.





«На протяжении 36 лет остаемся верными нашему первоначальному замыслу и прилагаем все усилия, чтобы объединить „людей, семьи, предприятия и общество“ с помощью инноваций. Мы ориентированы на устойчивое развитие и фокусируемся на зеленых технологиях. С нашими цифровыми решениями стремимся обеспечивать эффективную и надежную цифровую инфраструктуру», — поделился Чжан Цзяньпэн.

Также старший вице-президент ZTE рассказал, какие инновации привнесла ZTE в отрасль за последнее время и какова связь между 5G и цифровой трансформацией.

По его словам, наибольшая ценность 5G заключается в вертикальных отраслевых приложениях. ZTE является одной из ведущих компаний экосистемы, расширяющей возможности традиционных отраслей по всему миру.

Для борьбы с пандемией и возобновления работы и производства компания запустила полный набор решений для управления приложениями для здравоохранения и телемедицины.

Автономная сеть 5G, которую ZTE построил для Austria Hutchison, помимо предоставления абонентам максимального пользовательского опыта, стала платформой для различных отраслей. Опираясь на решения для сегментирования сети и периферийных вычислений, развертывание интеллектуальных приложений для сельского хозяйства, индустрии 4.0 и систем интеллектуального строительства, ZTE расширяет возможности отраслевых клиентов. Вместе с итальянским партнером ZTE выпустил систему мониторинга прочности конструкций под названием Health Earth, которая является революционной инновацией в мониторинге ударных волн землетрясений.

«Мы не смогли бы добиться этого без поддержки со стороны наших клиентов и партнеров. Мы продолжим инвестировать в инновации, чтобы приносить пользу клиентам.

Приведу и другие примеры интересных новых технологий. Благодаря использованию новых материалов и структуры беспроводные сети с использованием технологии Reconfigurable Intelligent Surface Technology (RIS) обеспечивают низкую стоимость владения и низкое энергопотребление при значительном увеличении покрытия и пропускной способности сети, что поможет операторам в будущем достичь широкополосного подключения и подготовиться к 6G.

Мы завершили испытания прототипа и полевые испытания этой технологии. Устройства AAU с новой технологией охлаждения Micro-wing меньше по размеру, просты в установке, в 5−10 раз эффективнее рассеивают тепло, могут дольше работать в суровых условиях и обеспечивать надежное соединение 5G. Оптическое сетевое оборудование совершило революционный прогресс путем внедрения полностью оптических внутренних подключений и оптического процессинга для достижения последующего увеличения пропускной способности и уменьшения задержки в опорных сетях 5G. Эти новые технологии помогут преодолеть цифровой разрыв и объединить мир", — рассказал Чжан Цзяньпэн.

В чем ценность экосистемы и какую роль в этом играет ZTE

Перед лицом неопределенности отрасль в целом и экосистема требуют более профессиональной координации. ZTE стремится к созданию цифровой экосистемы, основанной на открытых возможностях и более эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми партнерами.

Как надежный драйвер цифровой экономики, ZTE решает сложные вызовы для реализации потенциала 5G. В области применения 5G ZTE работает с более чем 500 партнерами над внедрением инновационных приложений 5G в коммерческих проектах, осуществив около 100 сценариев приложений в 15 различных вертикальных отраслях.

Компания продемонстрировала отраслевые решения 5G, созданные совместно с партнерами, включая интегрированные решения для промышленного производства, энергетики, транспорта, новых медиа, образования, цифровой трансформации и многих других.

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