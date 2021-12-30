АКБ «Туронбанк» является одним из развивающихся банков Узбекистана и предлагает населению широкий спектр услуг: от платежных карт до выгодных и надежных вкладов. Банк успешно работает как с юридическими, так и с частными лицами.





Заместитель председателя «Туронбанка» Султан Калдыбаев совместно с заместителем директора департамента розничных услуг Элдором Вахобовым рассказали о финансовых показателях и разработках банка за последний год.





Финансовые показатели

В последние годы в банковской системе Узбекистана был выполнен ряд крупных реформ. «Туронбанк» также из года в год улучшает финансовые показатели, обеспечивая стабильность.

Уставный капитал банка с 2016 года поэтапно увеличился с 50 млрд до 1,5 трлн сумов по состоянию на 1 декабря 2021 года. На фоне такой же положительной динамики общий капитал также увеличился до 1,9 трлн сумов. Уровень капитализации банка существенно поддержан государством.

«Если активы банка в 2016 году составляли 709,1 млрд сумов, то по состоянию на 1 декабря 2021 года эта цифра составила около 10,6 трлн сумов», — отметил зампредседателя Султан Калдыбаев.





Международная финансовая корпорация

«Туронбанк» переживает процесс трансформации. 22 июня было подписано соглашение между Международной финансовой корпорацией (IFC) и «Туронбанком». Согласно ему, была проведена полная диагностика текущих операций, кредитных процессов, управления рисками, корпоративного управления и бизнес-процессов.





По результатам диагностики банку предоставили дорожную карту трансформации на 2022−2025 года.

«Аспект, который приближает общую деятельность банка к населению и, проще говоря, приносит пользу людям — это его политика, связанная с выделением кредитов, уровнем и приемлемостью процентной ставки. То есть в процессе формирования кредитного портфеля основной упор делается на развитие приоритетных отраслей экономики страны, в частности, финансирование проектов, включенных в целевые и региональные программы, и удовлетворение потребностей корпоративных клиентов, работающих в различных сферах», — добавил Султан Калдыбаев.

Итоги 2021 года

Первым продуктом 2021 года стал запуск кобейджинговой карты «МИР» от «Туронбанка». Она пригодится и в России, и в Узбекистане. Работает сразу с двумя платежными системами: Uzcard и «МИР», поэтому оплачивать картой можно как в сумах в Узбекистане, так и в рублях в России.

В 2021 году банк запустил переводы с российских карт «МИР» на кобейджинговые карты «Туронбанка». Пока они происходят на начальном уровне, но вскоре банк обещает сделать двусторонние переводы.

Также «Туронбанк» запустил услугу One Touch с технологией Pin on glass. Она позволяет принимать оплату с карт HUMO с помощью смартфона, оплачивать больше 100 тысяч сумов без подтверждения ПИН-кода за раз и не проводить сверки в конце дня — все автоматизировано. Данная услуга доступна только для смартфонов на Android с системой NFC.





Этой функцией во многих развитых странах пользуется малый и средний бизнес, например, доставка или небольшие ларьки. Она полезна тем, что людям не приходится носить с собой терминалы, а оплату можно совершить за пару нажатий в телефоне.

В 2021 году «Туронбанк» совместно с MasterCard и Tourist.uz создали собственный продукт — кобрендинговую карту. С их помощью клиенты смогут получать скидки до 20% в зарубежных поездках. Чтобы получить карту, нужно вступить в специальный клуб Tourist.uz. При получении клиенту будут доступны следующие функции:

эксклюзивные предложения, недоступные обычным туристам;

особые привилегии в роскошных отелях по всему миру;

специальные тарифы на аренду яхт, частные перелеты, рестораны и парки развлечений;

поддержка персонального менеджера 24/7;

полная конфиденциальность и безопасность личных данных.

Кроме карт, в 2021 году банк выпустил два кредитных продукта.

Кредит «Соғлом ҳаёт» — предоставляется на три года для восстановления здоровья. Когда клиентам срочно требуются деньги для лечения в определенных клиниках Узбекистана или улучшения здоровья в санаториях, банк может предоставить кредит на сумму до 50 млн сумов с 24% годовых без первоначального взноса. Средства будут перечислены на расчетный счет медицинского учреждения.

Кредит «Саёҳат» — предоставляется на 12 месяцев для отдыха за рубежом. Он рассчитан на тех, кто хочет отдохнуть за границей с членами семьи, друзьями или отправиться в медовый месяц. Клиенты в таком случае выбирают приглянувшуюся турфирму, а банк предоставляет финансовую помощь до 21 млн сумов под 26% годовых с двухмесячным льготным периодом. Кредит предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет туристической фирмы.





Говоря о кредитах, начиная с января 2021 года «Туронбанк» совместно с Министерством финансов начали проект и по ипотечному кредитованию. Раньше такой вид кредитов был не в таких масштабах, и банк выдавал ипотеку из собственных средств. Теперь «Туронбанк» предоставляет средства не только на покупку жилья, но и на ремонт, строительство и реконструкцию.

В 2021 году «Туронбанк» внедрил систему андеррайтинга для физических лиц по кредитованию. Она помогает быстро и прозрачно обрабатывать кредитные заявки с минимальным участием человеческого фактора. Банк еще в 2020 году внедрил систему андеррайтинга, как пилотный режим, а вот полная автоматизированная система начала работать уже с этого года. «Туронбанк» добавил к ней MyID — функцию по идентификации человека с помощью технологии Face ID.

«Бывают такие случаи, что злоумышленники открывают кредиты по паспорту другого человека или его копии. Чтобы избежать подобных случаев, мы совместно с UZINFOCOM запустили продукт MyID по идентификации человека. Раньше мы использовали технологию Touch ID, но потом поняли, что у нее есть свои минусы. После 60 лет у людей стираются данные отпечатков пальцев, а свои депозиты размещают в основном люди примерно этого возраста. У нас начались проблемы, и только потом мы поняли, что дело не в системе, а в людях. Поэтому в данный момент мы внедрили систему Face ID», — добавил Вахобов.





Планы на 2022 год

Автоматизированная банковская система меняется, поэтому главные продукты, над которыми банк работал в 2021 году, должны появиться уже в 2022 году.

«Туронбанк» работает над созданием нового мобильного приложения, в котором будет много новых и полезных функций. Раньше у банка был отечественный разработчик, а сейчас выбор падает на зарубежного, а там и стандарты другие.

В планах стоит развитие ритейла. В 2022 году «Туронбанк» хочет уделять больше внимания на развитие малого и среднего бизнеса. Банк собирается кардинально поменять свою структуру, чтобы она полностью соответствовала мировым стандартам по корпоративному управлению.

В 2022 году у «Туронбанка» намечается большой проект — построение собственного процессингового центра. С января уже начнутся технические работы. Документальную часть банк закончил еще в 2021 году. Ожидается, что после построения процессингового центра банк уже не будет зависеть от других банков по карточному бизнесу.

Пандемия сильно ударила по международному карточному бизнесу, потому что упали обороты у всех банков по международным картам. Таким образом «Туронбанк» надеется, что в 2022 году с помощью кобрендинговых карт вернутся показатели банка до пандемии. Планируется не предоставлять скидки, а возвращать клиенту обратно его деньги как кешбэк.

«В 2022 году мы собираемся дальше развивать направление по международным пластиковым картам. С января будем обновлять работу с компанией Visa и выпускать новые современные карты. Много чего ожидаем в новом году и очень много работаем. Кроме того, в начале 2022 года планируется запуск автоматизированной системы от английской компании Colvir Software Solutions, которая способствует эффективному развитию бизнеса», — сказал Султан Калдыбаев.

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