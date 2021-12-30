Сотрудники Государственной пограничной службы Украины 29 декабря задержали пятерых граждан Узбекистана при попытке незаконно пересечь украинско-российскую границу в Луганской области, сообщила пресс-служба пограничников.
«Нарушители преследовали цель незаконно пересечь государственную границу вне пунктов пропуска, поскольку имели запрет на въезд на территорию России», — поясняется в сообщении.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Граждан Узбекистана ожидает выдворение из Украины.