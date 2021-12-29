Для осуществления взаиморасчетов с зарубежными партнерами в подходящей им иностранной валюте больше не придется тратить несколько дней на процедуру конвертации. Также отсутствует необходимость в личном посещении банка. Весь процесс от подачи заявки до оплаты за рубеж осуществляется через системы дистанционного банковского обслуживания «интернет — банк — клиент» (iBK) Bank24 и мобильное приложение Mobile24.

После подачи клиентом заявки в электронном виде и предоставления необходимых сканированных документов банк в течение получаса зачисляет конвертированную сумму в иностранной валюте на счет клиента. Далее следует воспользоваться системой дистанционного обслуживания SWIFT и оформить перевод конвертированной суммы для оплаты обязательств по внешнеторговым контрактам.

Конвертация осуществляется в следующих валютах:

доллар США;

евро;

российский рубль;

британский фунт;

швейцарский франк;

китайский юань;

японская йена;

казахский тенге;

южнокорейская вона;

турецкая лира.

Подробнее об условиях проведения быстрой конвертации можно узнать на сайте «Капиталбанка» и по телефону: (+998) 78−148−40−08.

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