Для осуществления взаиморасчетов с зарубежными партнерами в подходящей им иностранной валюте больше не придется тратить несколько дней на процедуру конвертации. Также отсутствует необходимость в личном посещении банка. Весь процесс от подачи заявки до оплаты за рубеж осуществляется через системы дистанционного банковского обслуживания «интернет — банк — клиент» (iBK) Bank24 и мобильное приложение Mobile24.
После подачи клиентом заявки в электронном виде и предоставления необходимых сканированных документов банк в течение получаса зачисляет конвертированную сумму в иностранной валюте на счет клиента. Далее следует воспользоваться системой дистанционного обслуживания SWIFT и оформить перевод конвертированной суммы для оплаты обязательств по внешнеторговым контрактам.
Конвертация осуществляется в следующих валютах:
- доллар США;
- евро;
- российский рубль;
- британский фунт;
- швейцарский франк;
- китайский юань;
- японская йена;
- казахский тенге;
- южнокорейская вона;
- турецкая лира.
Подробнее об условиях проведения быстрой конвертации можно узнать на сайте «Капиталбанка» и по телефону: (+998) 78−148−40−08.
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