При заказе бетонных смесей, в особенности крупных партий, заказчик сталкивается с рисками. Каков статус заказа, в пути ли и где он сейчас находится — эти вопросы возникают из-за непрозрачности процедуры поставки. Как раз эту проблему решает сервис онлайн-мониторинга заказа в компании Durable Beton.

Над этой полностью автоматизированной ERP-системой 11 месяцев работали собственные и привлеченные из-за рубежа специалисты.

Для отслеживания заказа каждому клиенту выдается логин и пароль от личного кабинета. В нем он сможет отслеживать текущий статус заказа и местонахождение техники с бетонной смесью благодаря технологии GPS. Также клиент может узнать номер машины, объем и марку перевозимой бетонной смеси, ФИО водителя и назначенную дату доставки. Теперь этот процесс стал в разы прозрачнее.





Также Durable Beton в уходящем 2021 году успешно прошел аудит системы менеджмента качества ISO 9001:2015, системы экологического менеджмента ISO 14001:2015 и системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья ISO 45001:2018.

Задачи этих мероприятий — непрерывное повышение качества продукции, экологичности производства для сохранения окружающей среды и обеспечение охраны труда, а также промышленной и пожарной безопасности.





Достижения и планы компании Durable Beton

С весны 2019 года Durable Beton поставил бетон в более 900 строительных проектов. Бетон класса B7.5-B60 выбрали одни из ведущих иностранных и местных компаний сферы капитального строительства, среди которых NRG U-Tower, NRG BI Group, Ozguven, Koc Construction (Piramit Tower), SCG (Tashkent City Lot 6), TEXNOPARK, Gold Step Invest, Golden House, Modern Stroy, TSC-HK-Investment, Mega City Stroy, Grand Road Tashkent, Discover Invest, MIMAR Group и другие.

В планах на 2022 год — представить еще больше моделей бетонной брусчатки и железобетонных изделий под торговыми марками Durable Stone и «Durable ЖБИ».





Пользуясь случаем, Durable Beton поздравляет всех клиентов, жителей и гостей Узбекистана с наступающим Новым годом.

Durable Beton желает грандиозных целей, эффективных планов и успешных результатов и надеется, что 2022 год принесет всем достижение новых вершин и расширение горизонтов.

Заказать бетон можно по телефону: (+998) 95−485−55−55.

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