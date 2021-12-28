Остались считанные дни до Нового года. Если вы все еще ломаете голову над вопросом о подарках, Samsung поможет решить проблему. Участники акции при покупке смартфонов получают не только гарантированные призы, но и становятся участниками еженедельного розыгрыша супер-призов.
С 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года каждый покупатель флагманов Samsung Galaxy Z Fold3 или Galaxy Z Flip3 получит гарантированный подарок — наушники Galaxy Buds2.
При покупке смартфонов Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A32 можно получить подписку MEGOGO на шесть месяцев бесплатно и наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов.
Также по многочисленным просьбам компания с 20 декабря 2021 года к акции добавила модели смартфонов Galaxy S20 FE/ S21/S21+/S21 Ultra. Теперь и за покупку смартфонов S21 серии и S20 FE каждый покупатель получает в подарок наушники Galaxy Buds2.
И это еще не все приятные бонусы от компании. Samsung также предоставляет возможность стать участником еженедельных розыгрышей следующих супер-призов:
- наушников Galaxy Buds Live;
- смарт-часов Watch Active 2;
- Galaxy SmartTag;
- планшета Galaxy Tab A8;
- наушников Level U2.
Розыгрыш дополнительных подарков будет проходить каждую неделю среди покупателей, которые приобрели устройства Galaxy.
Даты проведения розыгрышей на странице Samsung Uzbekistan в Instagram:
- 5 января 2022 года;
- 11 января 2022 года;
- 18 января 2022 года;
- 25 января 2022 года;
- 1 февраля 2022 года.
Победитель акции может получить не более двух подарков в рамках настоящей акции.
Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо:
- Приобрести смартфон по акции.
- В приложении Samsung Members пройти регистрацию.
- В разделе «Преимущества», перейти по баннеру розыгрыша и оставить свои контактные данные, дождаться прямого эфира розыгрыша.
Компания Samsung поздравляет всех с наступающим Новым годом.
Акция действует по всему Узбекистану.
Подробности акции можно узнать по ссылке или на официальных страницах Samsung в соцсетях.
Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan
Instagram: @samsunguzbekistan
Telegram: t.me/samsungchanneluzbekistan
На правах рекламы.