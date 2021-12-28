Остались считанные дни до Нового года. Если вы все еще ломаете голову над вопросом о подарках, Samsung поможет решить проблему. Участники акции при покупке смартфонов получают не только гарантированные призы, но и становятся участниками еженедельного розыгрыша супер-призов.

С 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года каждый покупатель флагманов Samsung Galaxy Z Fold3 или Galaxy Z Flip3 получит гарантированный подарок — наушники Galaxy Buds2.

При покупке смартфонов Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A32 можно получить подписку MEGOGO на шесть месяцев бесплатно и наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов.

Также по многочисленным просьбам компания с 20 декабря 2021 года к акции добавила модели смартфонов Galaxy S20 FE/ S21/S21+/S21 Ultra. Теперь и за покупку смартфонов S21 серии и S20 FE каждый покупатель получает в подарок наушники Galaxy Buds2.





И это еще не все приятные бонусы от компании. Samsung также предоставляет возможность стать участником еженедельных розыгрышей следующих супер-призов:

наушников Galaxy Buds Live;

смарт-часов Watch Active 2;

Galaxy SmartTag;

планшета Galaxy Tab A8;

наушников Level U2.

Розыгрыш дополнительных подарков будет проходить каждую неделю среди покупателей, которые приобрели устройства Galaxy.

Даты проведения розыгрышей на странице Samsung Uzbekistan в Instagram:

5 января 2022 года;

11 января 2022 года;

18 января 2022 года;

25 января 2022 года;

1 февраля 2022 года.

Победитель акции может получить не более двух подарков в рамках настоящей акции.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо:

Приобрести смартфон по акции. В приложении Samsung Members пройти регистрацию. В разделе «Преимущества», перейти по баннеру розыгрыша и оставить свои контактные данные, дождаться прямого эфира розыгрыша.

Компания Samsung поздравляет всех с наступающим Новым годом.

Акция действует по всему Узбекистану.

Подробности акции можно узнать по ссылке или на официальных страницах Samsung в соцсетях.

Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan

Instagram: @samsunguzbekistan

Telegram: t.me/samsungchanneluzbekistan

На правах рекламы.