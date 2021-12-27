Церемония награждения победителей национального смотра-конкурса «Женщина года-2021» состоялась 26 января в Ташкенте, сообщила пресс-служба Сената.

Гран-при и титул «Женщина года» завоевала руководитель фермерского хозяйства «Орзу» Кегейлийского района Каракалпакстана Палзада Салиева. Ей вручили ключи от автомобиля в качестве президентского подарка.

Как отмечается в сообщении Сената, Палзада Салиева не только руководит фермерским хозяйством, но и принимает непосредственное участие в сборе урожая и управляет трактором.





Были также определены три победительницы конкурса:

Первое место — заведующая кафедрой оториноларингологии №2 Самаркандского государственного медицинского института, доктор медицинских наук, доцент Махзуна Насриддинова.

Второе место — заместитель начальника отдела профилактики правонарушений УВД Бухарской области, начальник отдела по вопросам женщин Дильфуза Шаропова.

Третье место — директор производственного кооператива «Мевазор-Саодат» Шахрисабзского района Саодат Низомова.

Участницы, занявшие второе и третье места, получили денежное вознаграждение в размере 10 млн сумов, за первое место присуждена премия в 20 млн сумов.

Как отметили в Сенате, конкурс «Женщина года» проводится в целях поддержки женщин, вносящих значимый вклад в социально-экономическое развитие страны, работающих в различных сферах, «являющихся примером в семье и воспитании детей», принимающих активное участие в жизни общества.

В этом конкурсе могут принять участие женщины, трудящиеся на предприятиях, в организациях, учреждениях независимо от форм собственности, а также домохозяйки.

Подведены также итоги конкурса «Активист гендерного равенства», проведенного среди государственных органов, негосударственных организаций и предприятий. Победителями стали:

Самый активный государственный орган в обеспечении гендерного равенства — Министерство обороны;

Самый активный правоохранительный орган в обеспечении гендерного равенства — Министерства юстиции и внутренних дел;

Самый активный хокимият в обеспечении гендерного равенства — хокимият Самаркандской области;

Самая активная негосударственная некоммерческая организация в обеспечении гендерного равенства — женский и молодежный центр «Тумарис»;

Самый активный субъект предпринимательства в обеспечении гендерного равенства — ООО Shovot tekstil;

Самая активная организация в обеспечении гендерного равенства — Алмалыкский горно-металлургический комбинат;

Лучшая радиопрограмма по продвижению гендерного равенства — главный редактор Каракалпакского телерадиоканала Гульназ Нурбекова;

Лучший сайт в интернете по продвижению гендерного равенства" — «Узпромстройбанк».

Лучший информационный портал в интернете по продвижению гендерного равенства" — журналист информационного портала Human.uz Наргиза Юнусова.