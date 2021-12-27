Клиника Stomaservice является одной из инновационных стоматологий в Узбекистане, которая ассоциируется с надежностью, качеством и безупречным сервисом.

Принцип «стерильно, качественно, безболезненно» подтвержден одним из ведущих положений на рынке и множеством благодарных отзывов от пациентов.

С самого начала создатель и бессменный директор Stomaservice Улугбек Холматов установил курс на передовые технологии в своей отрасли. Например, более 25 лет назад в клинике появился цифровой стоматологический рентген. В последующие годы эта тенденция только сохранялась — в Stomaservice предпочитали использовать современное оборудование и материалы, постоянно повышать квалификацию персонала.

Вот уже более пяти лет в клинике функционирует система CAD/CAM (Computer Assisted Design/Computer Aided Manufacturing), что в переводе на русский значит — «компьютерный дизайн/производство под управлением компьютера». Результаты этого нововведения превзошли все ожидания как пациентов, так и самих врачей. Протезирование cтало проходить быстрее и точнее.





Высокоточные, безопасные реставрационные элементы, отвечающие высоким эстетическим стандартам, теперь изготавливаются в течение часа. Цифровое сканирование происходит легко. Сначала вы получаете снимок с помощью специальной камеры, а далее необходимо всего несколько кликов мышкой, чтобы создать итоговую 3D-модель реставрационного элемента с помощью специального программного обеспечения методом биогенерического моделирования.

Далее фрезеровальный станок под управлением компьютера с точностью в считанные минуты создает данную модель. Например, на изготовление одиночной коронки уходит около 15 минут, на изготовление мостовидного протеза из трех единиц — чуть более 30 минут.

За эстетическую сторону отвечают материалы — в Stomaservice используют цирконий. Реставрационные элементы из циркония являются прочными и имеют более долгий срок службы.

Циркониевый каркас имеет цвет максимально близкий к естественному цвету зубов и обладает отличной светопропускной способностью. Поэтому данные протезы выглядят натурально.

В случае износа протеза вам не понадобится проходить процедуру сканирования заново. Все снимки и трехмерные модели хранятся в базе клиники. Все, что остается — это просто в считанные минуты создать новые по уже имеющемуся образцу.





Также Клиника Stomaservice предлагает юридическим лицам программу «Корпоративное обслуживание». С программой «Корпоративное обслуживание» любая фирма следит за здоровьем своих сотрудников, повышает значимость соцпакета и уменьшает потери рабочего времени в связи с посещением стоматолога. Пациентам в рамках данной программы предоставляются скидки относительно действующего прейскуранта, а также два раза в год проводится бесплатный осмотр и наблюдение за состоянием зубов.

Stomaservice создает новую форму современной клиники: от строительства по специальному проекту до оснащения оборудованием последнего поколения немецкой компании Sirona, проводит обучение специалистов от этики общения до современных и надежных методов лечения и профилактики в одних из ведущих учебных центрах мира.

Телефоны: (+998) 98−314−44−88, (+998) 71−265−33−99.

Сайт: stomaservice.uz

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