Компания Ferkensco Management Limited подписала соглашения о сотрудничестве и партнерстве с Самаркандским государственным университетом и Навоийским государственным горным институтом о привлечении выпускников вузов к работе на предприятиях компании.





Соглашения призваны наладить сотрудничество между производством и учебными заведениями, организовать в вузах профильные программы образования, содействовать привлечению на рабочие места предприятий компании выпускников вузов. Стороны выразили мнение, что соглашение возродит традицию подготовки кадров под задачи конкретного предприятия.

К 2023 году Ferkensco запустит в Узбекистане несколько проектов: карьер для добычи фосфоритной руды и обогатительную фабрику в Навоийской области, Самаркандский химический комплекс по производству удобрений MAP и NPK, а также предприятие по производству аммиака и аммиачной селитры двумя годами позже.





Общее количество рабочих мест составит 1500 человек, до 30% которых рассчитаны на выпускников профильных направлений.

Самаркандский университет и Навоийский институт имеют опыт подготовки квалифицированных кадров. Например, СамГУ с 1950-х годов готовил специалистов для завода АО «Самаркандкимё», который в настоящий момент реконструирует компания Ferkensco. Навоийский институт сотрудничает с НГМК и «НавоиАзот» — одним из крупных предприятий отрасли.





Соглашение между организациями предусматривает систему дуального обучения. Студенты последних курсов вузов будут проходить производственную практику непосредственно на производственных площадках параллельно с учебным процессом. Это поможет выпускникам ближе познакомиться с технологическим процессом, применить свои знания на производстве.

Кроме этого, будет создан план мероприятий по подготовке студентов, который предусматривает дополнительные дисциплины в обучении, заточенные специально под нужды и технологии производства.





«К моменту запуска предприятия в 2023 году мы планируем привлечь более 300 выпускников вузов на высокооплачиваемые рабочие места. Молодые выпускники смогут построить на наших заводах отличную карьеру.

Ранее на предприятиях была традиция рабочих династий: молодые специалисты приходили на завод, работали там всю жизнь и передавали свои знания и опыт своим детям. У нас проектная мощность заводов рассчитана на более, чем 40 лет. Уверен, что мы вырастим не одно поколение специалистов химической отрасли", — поделился Тимур Жураев, глава представительства Ferkensco Management Limited в Узбекистане.

«Сотрудничество с производственными компаниями — это отличная возможность удержать в стране квалифицированные кадры и дать им возможность построить хорошую карьеру. Таким образом, подписание соглашения с представительством Ferkensco — это серьезный шаг в развитии отечественной промышленности», — сказал Ахмаджон Солеев, проректор СамГУ по учебной работе.





«Подписание меморандумов о сотрудничестве с такими компаниями как Ferkensco — это важный этап не только для будущих выпускников и специалистов, но и для всей системы образования. Работа над программой обучения совместно с действующими технологами поможет актуализировать ее и сделать более насыщенной практическими занятиями, что благоприятно отразится на уровне выпускаемых специалистов», — отметил Бахтиёр Мардонов, проректор НГГИ по международным связям.

О компании

Ferkensco Management Limited в Узбекистане — инвестиционная компания, которая реализовывает в Узбекистане проекты по запуску четырех предприятий: карьер для добычи фосфоритной руды NEOFOS, обогатительная фабрика Navoi Minerals, производство удобрений MAP и NPK на базе АО «Самакаркандкимё», а также производство аммиака и карбамида в Янгиёре.

Проект будет реализован с применением доступных мировых технологий и решений. Новые производства будут в полной мере соответствовать строгим узбекским и международным стандартам природоохранного законодательства.

На предприятиях будут реализованы современные автоматические системы управления производством и технологией, что поможет максимально обезопасить сотрудников, обслуживающих опасные производственные установки.

О трудоустройстве на предприятиях Ferkensco можно узнать в Telegram-канале: t.me/jobfml.

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