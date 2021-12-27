Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов распорядился выделить областному управлению по поддержке махалли и семьи 855 миллионов сумов на униформу помощников хокима, примерно по 472,9 тысяч сумов на каждого. Документ от 24 декабря размещен на E-Qaror.

Средства выделяются за счет перевыполненной доходной части местного бюджета области по итогам третьего квартала. На укрепление материально-технической базы хокимията направлено 130 млн сумов.

Согласно типовой структуре, городским хокимиятам (административным центрам) выделяется предельный штат из 214 помощников хокимов, хокимиятам городов областного подчинения — 68, хокимиятам районов — 109. В Андижанской области 14 районов, 1 административный центр (Андижан) и 1 город областного подчинения (Ханабад). Таким образом, для помощников хокимов в области выделен предельный штат в 1808 помощников хокимов, включая для 14 районов — 1526, для Андижана — 214, для Ханабада — 68.

Их зарплаты составляют от 6 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ, 4,93 млн сумов) до 7 МРОТ (5,75 млн сумов) в зависимости от количества махаллей, закреплённых за ними. Если среднемесячная зарплата помощника хокима меньше его зарплаты на прежнем месте работы, то недостающая часть компенсируется за счёт специального фонда.

Кроме того, из Резервного фонда областного бюджета 970,5 млн сумов получит областной многопрофильный медицинский центр.

Указом президента должность помощника хокима района (города) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности вводится в каждом посёлке, селе, ауле, а также в каждой махалле городов, поселков, сёл и аулов с 1 января 2022 года.