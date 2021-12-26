Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 25 декабря принял решение о дисциплинарном взыскании и поощрении хокимов ряда районов столицы по итогам рейтинга социально-экономического развития районов.

За «хорошую» оценку в рейтинге хоким Мирабадского района Шухрат Пулатов, хоким Бектемирского района Тапил Махамадзияев и хоким Янгихаётского района Хаёт Инагамов, их заместители и руководители секторов получили 30-процентную надбавку к зарплате из дополнительных источников местных бюджетов.

За «неудовлетворительный» рейтинг штраф в размере 30% от зарплаты получили хоким Шайхантахурского района Абдукаххар Тухтаев, хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев и хоким Сергелийского района Элбек Шукуров.

В сентябре Джахонгир Артыкходжаев объявлял выговор хокиму Мирзо-Улугбекского района Шавкатбеку Иргашеву, хокиму Юнусабадского района Жахонгиру Иброхимову и хокиму Янгихаётского района Хаёту Инагамову за сокращение объёмов промышленного производства в первом полугодии.