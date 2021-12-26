Агентство по интеллектуальной собственности опубликовало каталог контрафактной продукции.

Каталог разделён на две части и размещён в Telegram-канале АИС. В первом указаны поддельные лекарства, во втором — чаще всего кондитерские изделия и товары бытовой химии.

Как отмечает Spot, контрафактные товары чаще всего отличаются названиями — обычно выбирают что-то похожее на оригинал, но несколько отличающееся от него.

В каталоге лекарств представлено 65 пар наименований настоящих и поддельных препаратов, в другом каталоге — 148 пар. В агентстве отметили, что это не окончательный список, и рекомендовали покупать оригинальную продукцию.

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