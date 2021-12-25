Запечённая индейка
Накануне праздника многие начинают задумываться, что приготовить в качестве главного блюда. Запечённая индейка — один из лучших вариантов для особого случая.
Курица гриль
Для праздничного стола также подойдёт курица гриль. Наш рецепт приготовления понравится вам простотой приготовления и подачи ко столу.
Баранья лопатка в духовке
Ещё один несложный рецепт праздничного угощения — баранья лопатка в духовке. Вместе с лопаткой можно запечь гарнир, например картофель или ассорти из овощей.
Нарын
Нарын готовится не так легко и быстро, как предыдущие рецепты, но точно придётся по вкусу вашим близким и гостям.
Люля-кебаб в казане
Люля-кебаб в казане понравится и взрослым и детям. К нему можно подобрать любой гарнир, но мы рекомендуем обжарить картошку в том же масле, в котором готовились шашлыки.