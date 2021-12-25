Запечённая индейка





Накануне праздника многие начинают задумываться, что приготовить в качестве главного блюда. Запечённая индейка — один из лучших вариантов для особого случая.

Курица гриль





Для праздничного стола также подойдёт курица гриль. Наш рецепт приготовления понравится вам простотой приготовления и подачи ко столу.

Баранья лопатка в духовке





Ещё один несложный рецепт праздничного угощения — баранья лопатка в духовке. Вместе с лопаткой можно запечь гарнир, например картофель или ассорти из овощей.

Нарын





Нарын готовится не так легко и быстро, как предыдущие рецепты, но точно придётся по вкусу вашим близким и гостям.

Люля-кебаб в казане





Люля-кебаб в казане понравится и взрослым и детям. К нему можно подобрать любой гарнир, но мы рекомендуем обжарить картошку в том же масле, в котором готовились шашлыки.