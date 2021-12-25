Большинство в подготовке к Новому году все чаще прибегают к помощи интернета, который способствует получению любой информации о подарках, покупках, локациях и прочих важных нюансах всего лишь в пару кликов. В поддержку активных интернет-обывателей национальный оператор UZTELECOM перезапускает акцию «Двойной интернет».

С 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года GSM-абоненты UZTELECOM имеют возможность подключить один из специальных акционных интернет-пакетов номиналами 1, 1,5 и 3 ГБ по выгодным ценам и получить в два раза больше интернет-трафика. Оплатить 1,5 ГБ, а получить 3 ГБ взамен за ту же сумму — это чудеса предновогоднего «Двойного интернета» от UZTELECOM.





Участниками акции могут стать физические абоненты сети GSM.

Подключение к акции возможно с помощью специальной USSD-команды, отправки SMS-сообщения, в офисах продаж UZTELECOM или с помощью операторов call-центра. Подключение данных акционных интернет-пакетов через дилерские точки обслуживания закрыто как для физических, так и для юридических абонентов.

После активации акционного интернет-пакета каждый абонент получает SMS-сообщение с подтверждением подключения пакета и способом проверки его состояния.

Подробности можно узнать на сайте.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Единый call-центр: 1099.

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