С 25 декабря по 10 января — в период новогодних каникул — студенты, которые обучаются в высших учебных заведениях вдали от родного города, могут приобрести билеты на внутренние рейсы Uzbekistan Airways со скидкой 50%.

В авиакомпании уверены, что специальные студенческие скидки будут способствовать наиболее комфортному и безопасному передвижению молодежи внутри Узбекистана. Более того, студенты смогут встретить Новый год в кругу семьи, что несомненно благотворно повлияет на настрой студентов в процессе обучения.

Uzbekistan Airways напоминает, что на официальном сайте авиакомпании также действует скидка в 3% для всех желающих и предоставляется на все направления маршрутной сети авиакомпании.

«Uzbekistan Airways: крылья Центральной Азии».

На правах рекламы.