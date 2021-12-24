Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе, в 2016 году подвергнутая импичменту и впоследствии приговорённая к 22 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью и коррупции, будет помилована. Такое решение в пятницу на специальном заседании приняло правительство страны, сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции Республики Корея.

«Исходя из гуманитарных соображений, в число тех, кто получит помилование, входят осужденные, находящиеся в сложных условиях, такие как пожилые люди или тяжелобольные», — заявил на заседании премьер-министр Ким Бу Гём. Он добавил, что нынешнее помилование должно объединить граждан перед Новым годом и в трудных условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Причиной помилования 69-летней Пак Кын Хе стало её состояние здоровья. В этом году она уже трижды попадала в больницу в связи с хроническим заболеванием плеча и спины, сообщает агентство Рёнхап. В 2019 году она перенесла операцию на плече. Предполагается, что её освободят прямо из Samsung Medical Center в Сеуле, где она проходил лечение.

После импичмента Пак Кын Хе в июле 2018 года была приговорена к 15 годам лишения свободы и ещё к 5 годам за злоупотребление властью. Её также оштрафовали на 18 млрд вон (16 млн долларов). Затем апелляционный суд увеличил срок заключения до 30 лет. Впоследствии приговор пересматривался несколько раз, и часть обвинений была снята. В январе текущего года Верховный суд принял окончательное решение оставить приговор в силе. В июле 2014 года Пак Кын Хе во время президентства посещала Узбекистан.

Всего с 31 декабря будет помиловано 3094 человека. Среди них также бывшая премьер-министр и первая женщина-премьер в Южной Корее Хан Мён Сук, которая будет реабилитирована и восстановлена в правах. В августе 2015 года она была признана виновной в получении незаконных пожертвований на сумму 900 млн вон (примерно 757 тысяч долларов по нынешнему курсу) и приговорена к двум годам тюрьмы с последующим запретом баллотироваться на государственные должности в течение 10 лет. Она стала первым бывшим премьером страны, получившим тюремный срок, который она уже отбыла.

Бывший президент Ли Мён Бак, в 2018 году приговорённый к 17 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, в список помилованных не попал.