23 декабря из Узбекистана в Афганистан по железной дороге была направлена очередная партия гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

Гуманитарный груз на 63 вагонах включил в себя продукты питания, одежду и уголь. Поезд доставит помощь в Мазари-Шариф — административный центр провинции Балх. Там с участием официальных лиц двух стран состоится церемония передачи гуманитарной помощи.

В сентябре Узбекистан направил соседней стране 1300 тонн гуманитарного груза, в который вошли продукты питания, медикаменты и одежда.