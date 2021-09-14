Правительство Узбекистана во вторник направило в Афганистан 1300 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежды. Об этом сообщил заместитель главы комиссии по культуре «Талибана» Ахмадулла Васик.

Помощь будет распределена среди малообеспеченных афганцев по всей стране, пишет Ariananews. По данным издания, груз был доставлен по железной дороге через вновь открытый мост «Термез — Хайратон».

Судя по опубликованным фотографиям, в состав узбекской делегации вошли специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов. Афганскую сторону представлял замминистра культуры и информации в новом временном правительстве Афганистана Забихулла Муджахид.

На снимках также можно увидеть надпись: «Гуманитарная помощь от президента Узбекистана братскому народу Афганистана».

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев ранее заявил, что в Афганистане необходимо, прежде всего, предотвратить гуманитарный кризис, «Для этого мы должны вести дела с реальной властью в стране. Другого пути нет», — сказал он.

Фото

Фото: Ahmadullah wasiq / Twitter, ariananews.af