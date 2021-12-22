Держатели карт UZCARD получили возможность переводить деньги за границу онлайн со своих сумовых карт на международные банковские карты в более 100 стран мира через приложение Paysend.
Международные переводы стали еще проще. Теперь, чтобы отправить деньги за границу, необязательно идти в банк. Достаточно всего лишь установить приложение Paysend и привязать свою карту UZCARD. Дальше — ввести номер карты, на которую нужно перевести деньги, и нажать на кнопку «Отправить». Комиссия за перевод — 4999 сумов, вне зависимости от суммы перевода. C 16 февраля 2022 года комиссия составит 7499 сумов.
Отправив не менее 100 тысяч сумов с карты UZCARD через приложение Paysend до 22 марта 2022 года, вы получаете возможность выиграть iPhone 13 и другие ценные призы. Узнать подробности можно по ссылке.
Проект был запущен инновационным финтех-сервисом Paysend при поддержке банка-партнера в Узбекистане — АКБ «Универсалбанк». Техническим интегратором проекта выступил Plum Technologies.
В приложении Paysend все подробности перевода видны еще до момента его осуществления — курс, сумма к переводу, комиссия, сумма к получению. Кроме того, через приложение удобно отслеживать статус переводов в любое время в любом месте.
Служба поддержки компании отвечает на вопросы и консультирует круглосуточно, без выходных.
Онлайн-сервис международных денежных переводов Paysend осуществляет свою деятельность с 2017 года и насчитывает более 5 млн клиентов по всему миру. У сервиса все просто и прозрачно, а ограничений только два:
- не более пяти переводов и 10 млн сумов в сутки;
- не более 100 млн сумов в месяц (максимальная сумма единоразового перевода из России — 75 тысяч рублей, из стран Европы -1000 евро).
Интерфейс Paysend устроен просто и интуитивно понятно. Политика сервиса — не загружать пользователей лишней информацией, а данные предоставлять честно, открыто, отражая все расчеты.
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