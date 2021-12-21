Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 декабря составил 34,75 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 462 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Физический объём золота в резервах продолжил снижение на 0,7 миллиона тройских унций (около 21,7 тонны) — до 11,4 миллиона тройских унций (около 354,5 тонны), что свидетельствует об экспорте золота. Стоимость золота в резервах снизилась сразу на 1,22 млрд долларов — до 20,44 млрд долларов. В октябре ЦБ продал 0,2 миллиона тройских унций драгметалла (около 5,7 тонны).

Резервы в иностранной валюте в течение ноября выросли на 778,4 млн долларов (в сентябре был отмечен рост на 466,7 млн долларов) — до 13,19 млрд долларов.

Валовые международные резервы с начала 2021 года сократились на 154,6 млн долларов, или 0,4%. Как отмечает ЦБ, на это повлияли котировки золота, которое подешевело с 1891,1 доллара в начале года до 1797,6 доллара. Влияние этого падения составило 1,06 млрд долларов.

Данные о рекордной за 30 лет инфляции в США (6,2% — самый высокий показатель с ноября 1990 года) способствовали резкому росту цен на золото на фоне мягкой позиции Федеральной резервной системы США и других ведущих центральных банков. В этих условиях золото используется как инструмент хеджирования инфляционных рисков.

Динамика цен на золото за последние три месяца. Источник: РБК.

Центробанк Узбекистана мог воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой, когда котировки золота в середине ноября подскочили выше 1860 долларов (3 ноября было около 1764 долларов), и продать драгметалл в больших объёмах. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата о внешнеторговом обороте за январь-ноябрь. В частности, в ноябре Узбекистан экспортировал золото на 1,74 млрд долларов.