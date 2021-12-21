За последние два месяца резко возросла популярность оплаты проезда в общественном транспорте Ташкента картой Visa. Число ежедневных транзакций возросло с 500 до 7000.

В ноябре количество поездок, оплаченных картами Visa, превысило 140 тысяч, что на 61% больше октябрьских показателей. А число ежедневных транзакций с сентября по ноябрь увеличилось на 1400%. Аналитики ATTO связывают резкий скачок с запуском совместной акции, по условиям которой оплата проезда в общественном транспорте картой Visa International была на 30% дешевле.

За 11 месяцев 2021 года совокупное количество транзакций в системе ATTO по картам Visa составило 275 тысяч, из них 54% зафиксированы в метро и 46% — при оплате в автобусах. Также в метро становятся популярны карты Humans, на которые по итогам ноября приходится 81% всех электронных оплат проезда в подземном транспорте по картам Visa.

В настоящее время при оплате проезда в общественном транспорте Ташкента можно использовать банковские карты отечественных платежных систем Uzcard и Humo, а также зарубежных компаний — «МИР», MasterCard, UPI.

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