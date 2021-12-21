25 декабря в AKFA Visitor Center состоится вечер архитектуры и дизайна, организованный AKFA Group в партнерстве с компаниями Dafna и Upgrade. Этим мероприятием холдинг AKFA Group открывает серию инициатив, направленных на установление долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества с профессионалами и начинающими специалистами сферы архитектуры и дизайна.

Вечер в AKFA Visitor Center станет эффективной площадкой для налаживания деловых контактов и связей, обмена опытом и идеями. В рамках мероприятия представители компании AKFA Group подробно расскажут о проекте ARCHITECH, который охватит 2022 год и будет включать в себя создание специализированной онлайн-платформы, различные конкурсы, фестивали, мастер-классы и семинары для дизайнеров и архитекторов.

Программа мероприятия включает в себя выступления ведущих специалистов компании AKFA Group и генерального директора, а также приглашенных экспертов. Все вопросы гости смогут задать спикерам на сессии вопросов-ответов.

Дата проведения: 25 декабря с 16:00 до 19:00.

Место проведения: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули, 2/1, AKFA Visitor Center.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Вход свободный, количество мест ограничено.

Регистрация участников будет проходить на месте.

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