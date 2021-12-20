Крупный производитель строительных материалов — компания «ПЕНОПЛЭКС» — продолжает наращивать производственные мощности. Компания инвестирует в расширение площадки по производству теплоизоляционных материалов в Узбекистане. Запуск новой линии по выпуску высококачественной теплоизоляционной продукции из экструзионного пенополистирола планируется в 2022 году на площадке производителя в Ангрене в Ташкентской области.

Запуск новой линии в Узбекистане поможет компании увеличить мощности производства на 450 тысяч куб. м теплоизоляционных плит в год. Дополнительная линия не только даст возможность расширить ассортиментное предложение внутри региона, но и в полной мере удовлетворит растущие потребности в качественных строительных материалах в соседних государствах — Таджикистане и Кыргызстане.

В партнерстве с одними из ведущих научно-исследовательских и опытно-конструкторских институтов компания разрабатывает комплексные энергоэффективные системные решения для промышленного, агропромышленного, гражданского и индивидуального жилищного строительства. Все материалы и системы «ПЕНОПЛЭКС» адаптированы для жарких регионов и помогают не только сохранять тепло зимой, но и беречь прохладу внутри помещений летом.

Продукция «ПЕНОПЛЭКС» популярна в России и с успехом экспортируется в более 30 стран мира. В состав компании входят 13 производственных площадок: 10 — в российских городах и 3 завода — за рубежом. Площадки оснащены современными лабораториями, где тестируется каждая партия материалов. На них установлено оборудование от ведущих мировых производителей.

Являясь крупным международным производителем, «ПЕНОПЛЭКС» уделяет большое внимание развитию новых проектов по повышению энергоэффективности, экологичности в строительной отрасли. Компания активно реализует разработки и предлагает рынку новые конструктивные решения, повышая тем самым качество строительства на всей территории присутствия.

Компания начала свою деятельность в 1998 году с запуска в России производственной линии по изготовлению теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола под торговой маркой «ПЕНОПЛЭКС». Сегодня в состав «ПЕНОПЛЭКС» входят компании, которые занимаются производством и сбытом продукции по направлениям: «ПЕНОПЛЭКС» — теплоизоляционные материалы, PLASTFOIL — гидроизоляционные материалы, PLASTGUARD — защитные и дренажные материалы, «СТАЙРОВИТ» — полистирол общего назначения, «ПЕНОПЛЭКС» — декоративно-отделочные материалы из полистирола, PROPLUG — крепежные элементы.

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