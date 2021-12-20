Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов в рамках Ташкентского молодежного форума 20 декабря прокомментировал отсутствие Узбекистана в списке стран, где работает платёжная система PayPal (в нём указано 202 страны).

«Действительно, в системе PayPal нет Узбекистана. Думаю, это связано с тем, что в Узбекистане много лет не работала система конвертации и существовали другие подобные искусственные ограничения. Именно по этим причинам PayPal, возможно, исключил Узбекистан из своего списка», — предположил глава Мининфокома.

«Наша задача — включить Узбекистан в эту систему совместно с Центральным банком, Министерством финансов и другими соответствующими министерствами и ведомствами. Надеюсь, что в этом направлении будут изменения», — сказал министр.

В феврале 2019 года председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов заявлял, что принятие закона «О платежах и платежных системах» позволит таким электронным платёжным системам, как PayPal, работать в Узбекистане с лицензией.

Однако в октябре 2020 года ЦБ сообщил, что PayPal самостоятельно ограничил свою работу в Узбекистане и не обсуждал это решение с каким-либо госорганом в стране. Регулятор не может отменить ограничения иностранной компании административными методами, говорилось в сообщении. Кроме того, сообщалось, что операторы систем электронных платежей Oson и Click ведут переговоры с PayPal.