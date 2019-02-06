Национальная розничная платежная система Humo планирует установить в Ташкенте более 1000 банкоматов и свыше 100 тысяч платежных терминалов, принимающих карты Visa и Mastercard, в дальнейшем проект поэтапно охватит всю страну, заявил на заседании Международного пресс-клуба в среду председатель правления Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

По его словам, в настоящее время разрабатывается проект закона «О платежах и платежных системах», который позволит таким электронным платежным системам, как PayPal, работать в Узбекистане с лицензией.

«Мы разрабатываем новый закон о платежных системах. Такие системы, как Paypal, будут работать в Узбекистане с лицензией. Как только заработает система Humo, Visa, Mastercard, China UnionPay и другие международные платежные системы будут работать с нами. [Туристам] не придется по прибытии в Узбекистан думать о конвертации в сумы, для этого мы создадим условия», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ отметил, что для этих целей в Узбекистан будет завезено более 1000 банкоматов, принимающих карты международных платежных систем. По его словам, коммерческие банки уже привезли около 400 таких банкоматов.

«Все терминалы будут принимать и сумовые карточки Humo, и международные пластиковые карты. С 1 марта по 1 апреля в Ташкенте мы завершим внедрение более 100 тысяч терминалов трех видов», — отметил он.

«У нас сейчас везде одинаковые терминалы. Теперь в крупным торговых точках, супермаркетах будут установлены смарт PIN-пады (выносная клавиатура — ред.) — зто первый вид. Второй вид — мобильные терминалы (POS-терминал). Третий вид — стационарные терминалы. Все устройства будут поддерживать бесконтактные платежи», — пояснил председатель Центробанка.

Мамаризо Нурмуратов также сообщил, что начата работа по введению бесконтактных платежей, которых от традиционных отличает возможность расплачиваться за покупки, не вставляя карту в терминал и не вводя PIN-код.

«Метрополитен мы полностью оснастим терминалами, которые будут принимать такие карточки», — добавил глава Центробанка.